Söndagsmatiné: Vad gör egentligen Youtubes videokomprimering?

Klipp från 2019?

"I'm sitting in a room, different from the one you're in now.."

Fin referens till https://en.wikipedia.org/wiki/I_Am_Sitting_in_a_Room

Där också denna nämns, samt att det var 2010 nån testade detta för första gången på youtube.

Det är också ett ganska vanligt sätt att kolla hur destruktiva codecs är, men jag har nog främst sett det för bildformat eftersom dessa tenderas att skalas om osv. i högre takt allteftersom de sprids på internet.