Nätagg saknar SSD spänning

Nej det finns inget enkelt sätt, endera ny nätdel eller så behövs nån omvandlare från 12V

Men byter man till en standardnätdel behövs det en adapter till moderkortet, elerl så får man klippa av kabeln och göra en egen övergång om de inte har bytt nätdel så att det nedan inte stämmer.

Please note this PSU is NOT fitted with a standard 20/24-pin ATX power connector!

Proprietary cables fit Acer Predator Nitro N50-610 gaming PC:

1x 6-pin main motherboard power connector

1x 4/8-pin CPU power connector

1x 6-pin + 6/8-pin 12V PCIe graphics card power connector

1x 7-pin proprietary power connector