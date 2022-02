Vi som har bytt till Windows

Jag har nyss fått ny jobbdator och återupptäcker nu Windows efter ungefär 12 års frånvaro, där primär dator på jobbet och hemma varit en Mac och där jag använder Linux på min speldator. Från och med nu och ett tag framöver kommer jag alltså sitta i Windows åtminstone åtta timmar om dagen.

I stil med Vi som har bytt/vill byta till Linux från Windows tänkte jag se om det finns potential för en tråd med råd och tips till dem som vill eller behöver göra en sådan övergång.

Jag har ett par saker jag snubblat över redan; lite positivt och lite negativt, och tänkte dela med mig av vad jag lärt mig: Jag är definitivt inte en nybörjare vad gäller datorer, men är i princip helt färsk inför Windows på skrivbordet eftersom jag inte använt det aktivt på så länge.

Positivt:

En jätteskön grej är Windows Hello. Jag har ur ett säkerhetsperspektiv inte en susning om hur lätt den är att lura, men det är ju otroligt smidigt att även en nystartad dator inte behöver lösenord för autentisering. På Mac kan man logga in enkelt med fingeravtryck eller om man har en Apple Watch, men om man inte använt datorn på länge eller startar den kall behöver första inloggningen ske med lösenord.

Jag gillar också att trackpaden på åtminstone den dator jag har (HP Elitebook) kan konfigureras att "nästan" fungera som på en Mac: Av någon anledning fungerade inte "Tap with two fingers to right-click" om även "Tap in lower right corner to right-click" var ikryssad, och jag har ingen aning om hur man som användare ska komma på det om man inte är gammal och cynisk.

Negativt:

Hur kan någon tycka att "totalt oanvändbar till vardagligt bruk" är en OK skärmskalningsfaktor? Laptopens 1080p-skärm var satt att skala till 175% när datorn startade för första gången. Kombinera det med att varenda applikation har en egen menyrad och att understa typ 5-7% av skärmen täcks av Windows task bar så fanns det ju inte plats att jobba på maskinen. Att fjärrstyra Windowsservrar som också har en task bar gav en arbetsyta stor som fyra frimärken eller så.

Det tog mig ett bra tag att ens fundera på om skärmen var satt att skala eller om detta var hur Microsoft föreställer sig att folk faktiskt använder sina datorer. Sen var det ju inga problem att hitta skärminställningarna, så sett, och med nativeupplösning är datorn fullt användbar. Jag har förståelse för att en betydande del av världens befolkning har synproblem som är större än deras behov att ha en överblick över sitt arbete, men man kanske hade kunnat sätta standardskalningen en smula lägre - 110-120% - om man inte detekterar en HiDPI-skärm?