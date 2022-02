Ingen signal från skärmen eller mitt USB-tangentbord när jag rebootar

Hej,

Har nyligen införskaffat mig nytt modekort, CPU och ram-minne har inte haft något strul förens nyligen när jag startar om datorn (endast reboot) så får jag no signal på skärmen och mitt USB-tangentbord börjar inte lysa. Datorn är fast där och jag tvingas hålla in powerknappen, sedan när jag startar datorn igen så startar den från safe mode och jag kommer in.

Känns väl som något med BIOS bör vara fel om USB-tangentbordet och skärmen inte får signal? Och bara fastnar där. Datorn rebootar inte sig självt efter x antal minuter som kan hända om man fastnat i något läge där safe-mode tvingas fram.

Det brinner ju inte precis i knutarna med tanke på att det endast händer vid reboot men tänker att det kan vara skadligt för BIOS osv att konstant göra det när jag måste reboota? Och oroar mig lite över vad som händer med windows updates exempelvis där datorn rebootar sig självt. Kan det inte paja UEFI-skiten och allt blir helt alan ballan?

Finns det en annan boot-order när man gör reboot? Förstår inte riktigt varför det fungerar normalt sett men inte när jag startar om.

Specs:

ASUS Z690-A prime (nytt)

CPU: i7-12700k (nytt)

RAM-minne: Minns inte namnet, DDR5 16gb

GPU: MSI GTX 970 (gammalt)

power supply: be quiet! Dark power 750W

Vad jag redan testat/säkerställt:

har senaste drivare till: GPU, CPU, senaste BIOS version

boot-order är rätt i BIOS, det är SSD:N som windows ligger på och heter Windows boot manager

Har stängt av XMP (inte för att jag tror det kan påverka men det är något jag satt på).

Några tankar eller idéer? Tack på förhand!