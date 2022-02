Allt möjligt! Dator, cykel, skidutrustning ipad.

Jag postade på Facebook först så jag kopierar texten jag skrev där. och länkar facebook inlägget också ifall jag glömmer något.

"Jag har träffat kärleken i centralamerika och har goda vänner där och skulle därför behöva sälja lite värdesaker för en liten semester, jag talar även flytande spanska. Kan inte lägga upp alla bilder på en gång men ska komplettera.

Har en cykel i stockholm värde minst 2000 dock behöver bakdäcket justeras lite.

Fin stålsträngad gitarr Furch nypris 5000 .

Gitarrförstärkare: 2000

Nytt ryggskydd från salomon: 1500

Nya skyddsglasögon gråfärgade. 500.

Ipad. 2 år gammal modell. Uppskattar värdet till 1000 minst.

Ny luftfuktare från nettonet 500 kr.

En fin ny rock grå rock från jack and jones värde minst 700.

Behöver absolut inte vara fullt pris utan kan tänka mig och gå ner ganska mycket!"

Jag listar det som jag inte skrev i ursprungsinlägget och så får ni kika på facebook-inlägget för mer bilder.

Mekaniskt tangentbord Strike TE, nypris 1500. Dock så har den lite specialmärken för att använda spansk layout.😁ñ¿¡ etc.

Egenbyggd dator med fläktstyrning. Är några år på nacken men är upphottad lite med ny SSD samt Windows 10 pro ultimate och är väldigt snabb. Dock kanske inte lämpad för krävande spel.

DXDIAG

Time of this report: 2/15/2022, 20:53:20

Machine name: DESKTOP

Machine Id: {66741C03-DE30-47EF-A4FC-5C5731B82951}

Operating System: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 19044) (19041.vb_release.191206-1406)

Language: Swedish (Regional Setting: Swedish)

System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.

System Model: P35-DS3

BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG (type: BIOS)

Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (2 CPUs), ~3.0GHz

Memory: 4096MB RAM

Available OS Memory: 4094MB RAM

Page File: 6124MB used, 2322MB available

Windows Dir: C:\Windows

DirectX Version: DirectX 12

DX Setup Parameters: Not found

User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)

System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)

DWM DPI Scaling: Disabled

Miracast: Available, no HDCP

Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported

DirectX Database Version: 1.0.8

DxDiag Version: 10.00.19041.0928 64bit Unicode

Processorn har en noctua kylare, och jag har haft den klockad till 4.6 ghz för många år sedan utan att höja voltspänningen särskilt mycket. Kanske kan rekommenderas att man byter kylpasta innan dock

GPU: gtx460.

Förstärkare Roland.

Nylonsträngad gitarr. Saknas strängar. 500 kanske? Med fodral

Peavey elgitarrförstärkare.

Cykel giant nypris 2500?.

Datorn. CPU e8400.

https://www.facebook.com/benjamin.jemtner/posts/1015895617254...

Kan bara ladda upp 5 bilder här så ni får kika mer på bilderna på facebook.

Högsta bud vinner. , eventuellt säljer jag någon av föremålen till familj eller vän så då blir det inte alltid högsta bud. Och furch-gitarren avvaktar jag lite med att sälja då den har affektionsvärde.

Jag bor i centrala Stockholm men alla föremål är inte i min lägenhet så det kanske krävs att ni hämtar hos min familj i Åkersberga vissa grejer, eller om de skickar. Helst så köps allt på plats här mitt i city för jag har inte tillräckligt med tid för att skicka grejer.

