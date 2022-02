Låta Bygga Spel rigg för typ 30-40k

Då nuvarande dator är på väg att ge upp så har suttit och kollat på lite olika modeller, typ: Asus Rog Strix

Men såg nu att Inet fått in lite grafikkort så då tänkte jag låta dem bygga ihop en istället. Kan låta dem andra stora butikerna bygga också, men brukar handla från Inet. Har ju byggt ihop tidigare burkar, men brukar bara bli klara till 75% (dåligt luftflöde, paneler som inte kommer på plats och liknande problem.) Så därför vore det bra om det gick att få den färdigbyggd.

Prisklass 30-40k (Gärna under).

Har tänkt mig typ

3080Ti (eller 3070Ti, 3080, 3090.)

i7 el i9

minst 32GB

ssd 1TB (+1-2TB)

Hdd 4TB.

Win 11

Till en början kommer jag nog köra med min 32tum Predator, men senare byta ut till 2 skärmar.

Kommer användas till spel (och streaming). Spelar massa olika spel bl.a. Minecraft, 7 days to die, FS22 m.m.

Kan tänka mig gå all out med blinkade delar eller inget alls.

Kram

Cicci