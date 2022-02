semi-publik RDP för att styra spelserver

Hej,

Jo jag skulle behöva dela ut en rdp-uppkoppling till en virtuell VMware-burk i ett community, gäller en spelserver.

Det optimala vore att burken är nedlåst så att endast apparna och tillhörande mappar ink skrivbord gick att kontrollera för den inloggade.

Har sneglat åt "kiosk-mode" men vet inte om det är the way to go.

Hur hade ni gjort? Tips råd och "tänk på" uppskattas!

*Har isolerat burken i ett eget LAN