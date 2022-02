Projekt Ultraportabel/EVO med eGPU - fungerar det 2022?

Disclaimer: Jag är inte sponsrad och allt som skrivs är mina upplevelser/erfarenheter så det ska tas med en nypa salt. "Negativa Nancy's" kan skapa en egen tråd istället för att skräpa ner denna! Detta är endast en vägledning och ingenting annat. Jag kommer att uppdatera tråden med bilder och ytterligare information över tid när jag har tid, så håll till godo med det som finns i dagsläget.

Om nu tråden har hamnat fel får gärna moderatorn placera den rätt, tack.

Mvh,

Joakim

Bakgrund

Ända sedan eGPU lanserades har jag varit intresserad av eGPU lösning, men tyvärr har prestandardförlusterna varit lite för höga. Men i och med Intel I7 1065G7 samt 1165G7 så finns thunderboltkontrollen "on-die", det innebär att förlusterna bli lägre än tidigare (AMD har inte Thunderbolt, trist men...). Detta fick mig att gå igång igen och starta detta projekt - Ultraportabel med eGPU 2022.

Jag är inte intresserad av en stationär hur liten den än må vara så detta projekt har inte med "best bang for the buck", en eGPU set-up är alltid dyrare än en bra stationär om man skulle jämföra prestandard. Utan det handlar om nyfikenhet och möjligheten att ha en ultraportabel under dagarna och bara plugga in för att spela AAA spel på kvällarna.

Nuvarande spel laptop

Nuvarande laptop är en Razer 15 Advanced (2019) I7 9750H med 2070 max-Q som jag har varit otroligt nöjd med, men även den låter lite när den ska driva en 3440x1440 UW skärm i 144HZ. Vilket inte är så konstigt då formatet är otroligt "petit" med tanke på den kraften, dock så har jag undervoltad den med -125mV och vid spel ligger den CPU på ca. 75+ grader och GPU ca 75 grader.

Kriterierna för eGPU lösning

• Processor: Fanns inte så mycket att välja på om man ska välja en Ultraportabel/EVO certifierad, i princip valet som går att göra är I7 1065G7, I7 1165G7 kanske även I5 1135G7. Thunderbolt är Intel proprietärt så AMD går helt bort i dagsläget.

• GPU: Tillräckligt kraftfull för att kunna köra AAA spel på en 3440x1440 (2K) gärna i 144Hz.

• eGPU: Tillräckligt stor PSU för det kraftfullaste GPU:erna samt rymlig låda så att det finns plast för rejäla kort

• Tyst lösning, med allt vad det innebär: ni kommer att förstå om ni orkar läsa mer längre ner.

Processor

Valde mellan en Surface Pro 8 I7 1185G7 16/512 och en Razer Book I7 1165G7 15/256. Blev en Razer mest pga. att jag är väldigt förtjust i Razer men även att en SP8 kostar det dubbla samt att det går att byta batteriet på Razern den dagen det är dags. Offtopic: jag är grymt imponerad av min nuvarande Razer Blade 15 som har kvar 97% batterikapacitet efter 2 år.

Razer Book kommer att uppdateras med en 1TB SSD, sitter en 256GB just nu, men jag har några liggandes hemma och kan aningen ta en snabb från min stationär som har stått i källaren ett bra tag eller stoppa in en helt ny Gigabyte. I ärlighetens namn tror jag inte det kommer att märkas förutom i syntetiska tester.

• Dator: Razer Book 13, I7 1165G7, 16/256.

• SSD alt. 1: Patriot Viper VPN100 SSD M.2 2280 1TB, 3450/3100 MB/s

• SSD alt. 2: Gigabyte 1TB 2500/2100 MB/s

GPU

GPU priserna är i dag helt galna och jag tänkte först köra ett tag med min gamla AMD RX580, men sen så flög djävulen i mig och jag ville ha ett riktigt bra grafikkort och jag valde mellan AMD 6800/6800XT eller RTX3070/3080, till slut hittade jag en MSI Radeon RX 6800XT 16 GB (ref. design) på Sweclockers (tack, du vet vem du är😉). Enligt test så är den jämförbar med 3070Ti/3080 vilket borde vara tillräckligt med pulver för AAA med hög detaljriklighet (hoppas jag).

• MSI Radeon RX 6800XT, 16GB

eGPU

Detta är ett område jag måste säga att jag hade noll koll på men det jag snabbt lärde mig är att hitta en eGPU som har 4-PCI lanes för bästa prestandard samt en kraftfull PSU. Jag kollade inte runt så mycket utan valde nästan första bästa som jag hittade och det blev en Razer Core X, även denna hittade jag på Sweclockers marknad (tack, även du vet vem du är😉)

Det jag också fick lära mig är att PSU låter en hel del i Razer Core X samt chassi fläkten med fördel bör bytas, men att hitta en PSU som passar utan att börja klippa i meshen var inte så lätt. Återigen ut och googla och jag fann att Corsair SF 600/750 passar perfekt (dock får man dra några dubbelhäftande kardborreband). En fördel med Corsair SF750 gentemot SF600 är att den tydligen ska gå helt tyst upp till 300W. Det sista jag fick lära mig om eGPU är att en del av dom fungera som USB hubbar men att det tar upp en del av bandbredden, om än så lite. Razer kommer dessutom att laddas via eGPU, som klarar upp till 100W och Razern strömadapter är på 65W så det innebär en sladd mindre.

• Razer Core X: GPU max storlek: 33x16x6 cm

• Corsair SF750

• Chassifläkt: ?

Icke akademisk research

Självklart gjorde jag en del efterforskningar, först för att se om det ens är möjligt med ultraportabel och eGPU (en förutsättning att datorn har TB3/4). Sedan undersökte jag på prestandardförluster med eGPU och nu blev det svårt och jag kan inte riktigt säga med säkerhet hur mycket förluster det blir, men det jag vet är att det krävs antingen 10th generationens Intel ex. I71065G7 eller helst 11th generationen ex. I7 11165G7 (TB sitter på processorn) om man vill ha bra resultat.

Hittade en test som jämförde I7 1065G7 & I7 1165G7 tillsammans med en eGPU RTX3090.

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=ooKlVR1z_EM&list=PL18fYK-PEpI...

I detta test används samma GPU men 2 stationära datorer samt Razer Book, observera följande:

Razer Book använder den interna skärmen vilket leder till prestandardförluster, men jag vet inte om det påverkar graphics score.

Det används olika skärmar, vet inte om det har någon betydelse för graphics score.

Källa: https://imgur.com/a/je68b0z

Källa:https://www.reddit.com/r/razer/comments/ldzkjn/my_book13_receiving_a_gpu_6900xt_boost_otherwise/

En test som visar skillnaden med att använda den interna skärmen samt extern skärm. Observa att det körs på typ 1080p upplösning som är mer CPU beroende än ex. 1440p, 2K och 4K. Tydligt är i alla fall det blir signifikanta prestandardförluster med den interna skärmen och det beror på att signalen behöver skickas i båda riktningarna och att bandbredden inte riktigt räcker för det.

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=57s_XzwVPs4&ab_channel=ktechc...

15% högre framerate med extern skärm (Shadow of Tombraider)

21,5% högre framerate med extern skärm (Call of Duty: Warfare)

Resultat

Jag måste säga att jag är nöjd med resultatet och när jag har kört med tester i Time Spy så ligger GPU på ca 60 grader och processorn ca 52 grader. Jag skaffade även en 2m Thunderbolt4 sladd (aktiv annars så får man bara ut halva farten i denna längd) så att jag kan ha eGPU på golvet. Diablo 3 med max inställningar i 3440x1440, 144Hz så är hela systemet ljudlöst.

En insikt är att dagens högpresterande GPU har stora fläktar som suger in kall luft och blåser ut den varma luften uppåt i chassit vilket chassit egentligen inte är gjort för. Det första jag fick göra med Core X är att vända chassifläkten så den blåser ut den varma luften, men jag var inte nöjd med det utan tog bort fronten på chassit och ”lo and behold”, skruvfästena passar perfekt för en 140 mm fläkt som jag nu har som blåser ut varmluft och det gjorde att temperaturen sjönk med ett antal grader för GPU.

eGPU är tyst även fast det pressas till max, skulle nog vilja säga att det låter ungefär som en stationär dator. Det som låter mest i systemet är Razer Book där fläktarna ofta drar igång (max temp är satt till endast 60 grader) då CPU får jobba i många spel.

Problem

Det största problemet jag har stött på är att Razer Book och Razer Core X eGPU inte alltid fungerar efter strömparläge/viloläge, problemet som uppstår är att det inte blir någon bild på den externa skärmen eller att system växelvis visar bild i några sekunder och sedan det svart i några sekunder osv. Detta tror jag har med AMD Xconnect att göra (AMD´s lösning för extern grafik) och det kanske fungerar bättre med Nvidia men jag har inte kunnat testa detta.

Sammanfattning

Fungerar eGPU 2022?

Svaret är ett rungande ja och med intel´s 11th generation av CPU fungera det bättre än någonsin och med en starkare CPU än den jag har skulle jag nog säga att systemet blir mer eller mindre ljudlöst. Visst är det prestandardförluster men jag sticker ut hakan och skulle nog säga att prestandarden är i snäppet bättre en motsvarande spellaptop (max-q eller max-p) men det stora fördelen är ultraportable på dagen och AAA-spel på kvällen och systemet är i princip lika tyst som en bra stationär dator, tycker jag är ganska koolt:)

Kostnader: