Hur får man Windows att välja WiFi när Ethernet inte har Internetkontakt?

Skrivet av Zidichy: Hej,

Du går in på TCP/IPv4 > advanced settings > och längst ner finns det så du kan bocka ur automatic Interface metric, sen väljer du t.ex. 1 där. Gå till inlägget

När du säger så, menar du då att jag skall gå dit så här:

NetworkConnections/Ethernet2/Properties/TCPIPv4/Properties/Advanced/AutomaticMetric

I detta fall så är Ethernet2 namnet på den adapter som hanterar nätverkskabeln till mitt LAN.

Eller skall jag gå in samma väg men välja adapter WiFi i stället och sätta dess "metric" till 1?

Vad innebär den här inställningen? Vinner den som har ett lågt värde på "metric" eller skall det i stället vara högt?

Vilken "metric" får en adapter "automatiskt"?

Notera att jag vill att LAN skall hanteras via Ethernet även i denna situation eftersom det som finns där inte har WiFi.

Men när fibern är nere så kan jag inte nå ut till Internet om jag inte kopplar in WiFi på reservroutern.

Så jag vill ha trafiken mot Internet på min Windows10 PC via WiFi och allt annat via LAN.

Som det är just nu så har jag fått välja bort LAN (disable på adaptern) och alla där befintliga enheter för att komma åt Internet via WiFi...