Lyssnare i C++ för att känna av om en statisk variabel har ändrats?

Jag håller på med QT och då använder man C++. Jag har C kod som jag måste koppla ihop med C++ och i min C kod så finns det en funktion som sätter en statisk variabel i en .c fil, som jag kan komma åt via C++ och C. Så det är absolut inga problem där.

Men....när ska jag läsa av den statiska variabeln i .c filen?

Jag måste ha en lyssnare i C++ som ständigt lyssnar om min statiska variabel i .c filen har ändrats.

Hur kan man göra detta i QT C++?

Att ha en tråd som kör fort som attan för att lösa av om variabeln har ändrats är en mycket dålig och resurskrävande idé.

Hur skulle ni ha gjort?

Tänker er att ni har en void get_variabel(int *variabel) och en void set_variabel(int variabel) i en .c fil.

static int _variabel = 0; void get_variabel(int *variabel){ *variabel = _variabel; } void set_variabel(int variabel){ _variabel = variabel; }

Hur vet ni, i C++ om _variabel har ändrats? Det måste liksom bli en så kallad händelse(event-metod) i C++ för att anropa funktionen get_variabel ?

Ska man kanske använda extern här i någon header för att deklarera en global variabel?

Detta känns som en rolig uppgift. Nej, det har inget med skola att göra. Inte jobb heller. Bara fritidsprojekt.