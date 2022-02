Köpråd, speldator till sonen

Hej hej!

Läst och skummat många köprådstrådar här och fått en del svar men inget klockrent direkt på det jag just behöver veta. Min son på 10 år hör börjat med att spara pengar till en speldator. Han vill kunna nyttja spel såsom BeamNG Drive, Microsoft Flightsimulator via gamepass, Forza 5 via gamepass, minecraft med mods samt fortnite.

Vet inte hur mycket han kommer att komma upp till men tänker mig att han kanske kommer upp till 5000/6000 kr innan vi ska köpa något, så det blir klart en begagnad maskin.

Här behöver jag hjälp med mer generella tips på vad man ska titta på för processor, grafikkort, hur mycket minne och hur snabbt, m.m. Vad är det som gäller idag för komponenter som gäller för dessa spelen? Spelar generationen någon roll på processorn? En lista över bra och prisvärda komponenter i begagnade burkar tas tacksamt emot.

klistrar in två spels systemkrav här nedan och även någon länk till dator som jag tittat på för att se om jag är helt fel ute här:

Here are the Microsoft Flight Simulator 2020 System Requirements (Minimum)

CPU: Intel Core i5-4460 or AMD Ryzen 3 1200 or better

RAM: 8 GB

OS: Windows 10 64-bit

VIDEO CARD: Radeon RX 570 or GeForce GTX 770 or better

PIXEL SHADER: 5.0

VERTEX SHADER: 5.0

FREE DISK SPACE: 150 GB

DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Microsoft Flight Simulator 2020 Recommended Requirements

CPU: Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 5 1500X or better

RAM: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit

VIDEO CARD: Radeon RX 590 or GeForce GTX 970

PIXEL SHADER: 5.1

VERTEX SHADER: 5.1

FREE DISK SPACE: 150 GB

DEDICATED VIDEO RAM: 4096 MB

BeamNG Drive:

System Requirements

OS: Windows 7 Service Pack 1.

Processor: AMD FX 6300 3.5Ghz / Intel Core i3-6300 3.8Ghz.

Memory: 8 GB RAM.

Graphics: Radeon HD 7750 / Nvidia GeForce GTX 550 Ti.

DirectX: Version 11.

Storage: 25 GB available space.

https://www.blocket.se/annons/ostergotland/komplett_gaming_se...

https://www.blocket.se/annons/ostergotland/speldator___i5_640...

https://www.blocket.se/annons/ostergotland/billig_vattenkyld_...

Hoppas på lite vägledning i denna djungeln av datorer.