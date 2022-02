Bygga dator för Fortnite

Hej!

Tänkte bygga en dator till tjejen och undrar på om någon är insatt i vad som krävs för just fortnite samt lite film streaming via wifi.

Målet är så billig som möjligt och då helst med inbyggt wifi samt klara fortnite i åtminstone 200 bilder per sekund (för att ta lite höjd mot updates osv)

(Tänkt att bygga den från scratch men eftersom målen är så låga så vet jag inte om det är värt de i pengar, kanske lika bra att köra på en färdig bärbar t.o.m?)