Säljes/bytes: Acer Nitro 28" 4K 144hz, PS4 kontroll v2, Razer Hammerhead

Razer hammerheads v1 (knappt använt och ligger o dammar bara)

300kr

PS4 PRO Kontroll v2 (unik och sällsynta färgen Guld, med en liten irritation där en av piltangenterna hårdnar till lite. Löses genom att klicka ner den igen och det känns vanligt igen)

300kr eller bytes mot Xbox kontroll

Acer Nitro XV282K KV 28" 4K 144hz HDMI 2.1 (perfekt för next gen gaming, bildredigering eller kontorsarbete med det inbyggda KVM switchen)

Säljes inte under 6500kr eller bytes mot en 1440p skärm + eventuell mellanskillnad (stort plus om det är en Alienware AW2721D)

Kvitto finns, kartong finns.

