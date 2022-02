Moderkort och processor som strular.

Hej. Jag köpte en gaming dator på blocket förra sommaren, och den har funkat jättebra. Jag är fullkomligt ovetande inom datorer, och hade ingen aning vad ett cpu eller moderkort var förrän typ igår.

Jag har spelat Valorant, Genshin impact och liknande spel utan problem, och datorn funkar jättebra fortfarande. Igår satte jag in ett nytt ssd i hopp om att kunna spela GTA 5. Det gick jättebra, men medan jag spelade kände jag att det luktade bränt?? Så jag öppnade caset på min dator, och kände på moderkortet som var jättevarmt. Varpå jag gick in i BIOS och då var temperaturen på CPUt ungefär 60 grader. Jag ställde in fläktarna på max, och startade datorn varpå jag laddade ner ett program som kollar cpu värme. Då gick det upp i 100 grader????

Nu har jag lite panik, för så varmt tror jag inte det ska vara. Och isåfall behöver jag köpa både nytt cpu och moderkort eftersom båda tydligen är väldigt gamla.

Jag undrar om någon här kan ge mig råd, vad är bra budget moderkort och cpu som fungerar för gaming. Kan jag använda min dator, och typ använda slut på mitt moderkort och cpu, om jah ändå ska köpa nya? Eller skadar det andra komponenter i datorn?

Här kommer mina specs:

Chassi: NZXT S340 Razer Edition

Processor: AMD-A8 6600K

Moderkort MI A88XM-E35

Grafikkort: NVIDIA GTX 760 2GB

Ram - 8GB

Lagring: 240GB Kingston SSD

Nätaggregat: Corsair HX520W -520W

OS: Windows 10 Home (Aktiverat)

Tacksam för hjälp, har en liten livskris.