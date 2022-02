Välja Telia fiber även om jag har Koax från ComHem/Tele2?

Bor i radhus. Har bredband och TV via ComHem (numera Tele2). Tekniken är Koax, via kabel-TV-uttaget, inte fiber. Men Telia fiber finns ute i gatan och nu har jag ett erbjudande om att dra in deras fiber för 6999 kr om jag även köper deras bredbandsabonnemang.

Funderar på att göra det av tre skäl:

- Telias TV/bredbandspaket är ett par hundra billigare i månaden

- Jag får större frihet (om jag köper abonnemang hos Telia 24 månader så kan jag välja vem jag vill när det tar slut)

- Jag kan fritt labba med olika routrar, meshnätverk etc för att optimera täckning i huset (med ComHem/Tele2 så måste man ju hålla sig till deras hub)

Tänker jag rätt?