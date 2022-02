Lenovo ThinkCentre M93P

Det beror nog på vilken videokomprimeringsteknik som använts, de som stöds i hårdvara lär funka bra de som körs på cpu kanke funkar i låga upplösningar men knappast i höga.

Intel HD Graphics P4600

Hardware codec support

h264: Decode / Encode

AV1: No

h265 / HEVC (8 bit): No

h265 / HEVC (10 bit): No

VP8: No

VP9: No

VC-1: Decode

AVC: Decode / Encode

JPEG: Decode

