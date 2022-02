Stekpanna (non-stick) ?

Finns väl inget gott i någon non-stick variant, precis som droger så ändrar man lite i kemiska formeln och fortsätter tillåta dessa gifter? Finns inte en enda levande människa som inte har teflon i blodet. Teflon hanterar ju varken höga temperaturer, skrapar lätt. Så allt typ av metall och scotch-brite är förbjudet. Slit och slängpannor.

Sett The Devil We Know dokumentären?

Annars är det inte alls svårt att hantera gjutjärn?

Om man impregnerar en gjutjärnsstekpanna med t.ex. linfröolja så blir det minst lika bra som teflon.

Diska med scotch brite, torka av, häll några droppar linfröolja, smörm hela pannan och torka sedan av allt som går med hushållspapper. Värm upp pannan på spisen... och låt svalna. Då har du naturligt non-stick beläggning. Börjar det fastna igen så kör du om samma ritual istället för att köper en ny slit och släng teflonare.