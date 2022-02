Sporadisk låg upplösning på extern skärm

Har ibland ett riktigt skumt och iriterande problem med min externa skärm.

Min setup: Lenovo laptop som laddar och delar bild via samma USB-C-uttag, USB-C kabeln går till en USB-Hub som tar bilden vidare via en HDMI-Kabel som i sin tur går till den externa skämen. Laptopen har 2560 x 1600 och den externa skärmen har 2560 x 1440.

Problemet uppstår när jag har kopplat loss USB-C kabeln och kopplar i den igen (på eller avstängd laptop) och ska 'duplicera' eller 'visa endast andra bildskärm'. Upplösningen har då automatiskt sänkts på den externa skärmen till 1920 x 1080 och går inte att justera till högre. Upplösningen på laptopskämen är fortfarande densamma (korrekt upplösning).

Har provat koppla ur/i USB-C kablen och ibland lirar det igen det, speciellt om laptopen är påslagen. Den lösningen som alltid funkar är om laptopen är på och allt är ikopplat och jag bryter strömmen till skämen för att sen koppla in den igen. Då går den tillbaka till rätt upplösning och det går att välja fler alternativ igen.

Jag har varit i kontakt med Lenovo, Philips samt tillverkaren till USB-huben och ingen har kunnat lösa problemet än, så nu gör jag ett försök här.

Laptop: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_5_Pro_16ACH6?...

Extern skärm: https://www.philips.se/c-p/275E2FAE_00/qhd-lcd-skaerm/kundtja...

USB-hub: https://www.kjell.com/se/produkter/dator/mac-tillbehor/plexge...