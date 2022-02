Kör med standardintsällningar på en i7 8700K och när jag spelar lite tyngre spel så ligger den på 75-84 C, vilket jag anser är på tok för högt.

Har en Noctua NH-U12P SE2, den kylde min gamla hårt överklockade i5 750 under några år och då höll CPU:n sig i belastning på strax över 50 C. Men i7:an verkar behöva mer.

https://www.inet.se/produkt/5321388/noctua-nh-u12p-se2

Vilken CPU fläkt bör man kolla på? Är det stor skillnad mellan en NH-U12P SE2 och en Noctua NH-D15? Eller behövs en vattenkylare?

https://www.inet.se/produkt/6308848/noctua-nh-d15

Har ett Fractal Design Define C chassi, så jag vet inte om en NH-D15 får plats?