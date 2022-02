Galaxy Book Pro 360? (5000 rabatt på Benify)

Jag var själv rätt så sugen på den där. Men med i7 och mer minne. Jädra läcker och superlätt!

Under 16ram har jag svårt att rekommendera idag. Skaffade en surfare pro 3 med 4 gig ram för några år sedan. Den funkar rätt bra fortfarande till webläsaren, men 4 gig blev dumsnålt i längden.

Aja.

Back to that laptop.

Gick till butik och klämde och kände. Den utan 360 hade en trist plastram runt skärmen som jag inte gillade. Klas hela vägen ut ville iaf jag ha. Det har 360varianten!

Det föll på gånggärnen däremot. Skärmen ändrade läge av att mn lyfte upp datorn. För 17.000 som varianten jag kollade på var det en för stor miss. Tänkte att när den är mer sliten så kommer den bli ännu mer sloppy. Och så var det väl lite för dyrt kanske 😁.

Men ja, det var väl det enda. Och för en mycket lägre peng kan det säkerligen bli ett trevligt köp.

Själv valde jag en lenovo yoga pro 7 med oledskärm istället. 12.000:- med mer minne och högre upplösning. Fast också större och tyngre.

Det enda jag är missnöjd med är att datorn kom med Windows home så inge bitlocker. Och lenovo har inte fått rätt på sleep states så drive encryption stöds inte heller.

Är det av relevans att enheten är krypterad (ska bäras runt och vara i publika utrymmen - stöldrisk) så kan det vara värt att kolla krypteringsmöjligheter. Det glömde jag göra.

Annan laptop jag fastnade för som faktiskt hade allt jag villle var konstigt nog huawei mate x pro. Orippat, i know. Kändes väldigt vra i kvaliten och lätta. Men de var också för dyra.