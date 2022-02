Ingen bild efter uppdaterat grafikkortet!

Tjenare!!

Det är aåhär att jag får ingen bild på min skörm efter att jag uppdaterat mitt grafikkort idag.

Datorn är helt nyformaterad igår och suttit med den hela dagen idag och grejat och allt har gått kanon fram tills att jag laddade ner drivrutiner till mitt grafikkort ett ASUS radeon RX 5700 XT eog strix oc , jag laddade ner drivrutinerna ifrån asus hemsida , sen startade datorn om och efter det får jag ingen bild alls, jag har testat grafikkortets alla 3 DP portar samt hdmi porten , har även testat med moderkortets integrerade hdmi och dp port men ingen bild där heller , har testat plocka ur grafikkortet, har plockat ur moderkorteta batteri och försökt nollställa bios . Men fortfarande ingen bild , det står no video signal found samt monitor go in sleepmode .

Vill även tilllägga att alla datorn fläktar och lampor går igång , samt grafikkortets fläktar startar också ,

Det började dock lysa en vid lampa på moderkortet (VGA) drn sitter under bot lampan på moderkortet (som luser grönt)

Vad kan felet vara och hur åtgärdar jag detta ?

Tusen tack på förhand