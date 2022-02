Hej,

Säljer min PS4 Pro, handkontroll, kablage och 3 Spel.

Serie nr konsol: CUH-71XXX

Spel:

The Last of Us: Part 2 (Steelbook)

Ghost of Tsushima (Steelbook)

Days Gone

Digitala kvitton finns och kan visas upp eller vidarebefordras för samtliga komponenter.

Läs hela annonsen här