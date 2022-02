Råd och tips vid Databygge

Om du ska välja CPU, rekommender jag antingen:

AMD = 5600X lr 5800X, Intel = i5 12400F eller 12600K.

De ovannämnda är mycket bättre CPU.

Angående din GPU, varför vill du slösa 1500 kr (14%) mer för cirka 7% mer i prestanda mot en vanlig RTX 3070?

MSI Ventus är en av dem sämre inom det märket, det finns många andra bättre märken. Som Asus TUF, Gaming X Trio etc.

Ta RTX 3070 om du verkligen måste ha, annars är 3060 TI den mest bang for bucket just nu.

Spara 30% cash av GPU eller dumpa in dem i en annan komponent som ger bättre datorn samt lite mer framtidsäkert?