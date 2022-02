Steam Next Fest – testa hundratals speldemos från kommande spel

Demoversioner av spel var väl som hetast i slutet på 1990-talet när man sprang till tidningskiosken för att få dem på en CD-skiva med senaste numret av PC Gamer eller liknande. Efter att ha blivit något av en försvinnande fenomen sedan millennieskiftet har speldemos återigen blivit något mer vanliga de senaste åren.

Nu kan man visserligen argumentera om formatet har spelat ut sin roll sett till hur pass generösa återköpsregler som finns på exempelvis Steam, men jag tycker ändå det är trevligt att bara kunna ladda ner en avgränsad del av spelet för att se om det är någon som faller en i smaken.

Under gårdagen drog Steam igång sin Next Fest, där fokus är just att tillhandahålla en stor mängd demoversioner av spel. Under de närmaste sju dagarna finns det ett hundratal olika speldemos tillgängliga för nedladdning från titlar som ska släppas under 2022. Vikten ligger definitivt mot mindre indieutvecklare, men det är onekligen en salig blandning av testversioner som finns att tillgå.

Så passa på att tanka lite demos de närmaste veckan, och tipsa gärna i tråden om ni hittar något guldkorn!