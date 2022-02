Ny programvara sägs kunna låsa upp kryptospärren på Geforce-kort

Skrivet av Opatagio: Jag förväntade mig att priserna skulle sjunka en del nu när många cryptocoins är i relativt lågt värde samtidigt som elpriset i nästan hela västvärlden varit redigt hög de senaste månaderna. Gå till inlägget

Priserna ÄR på väg ner. Det är lite HODL över hela situationen just nu, där en del investerare puttar in pengar i sina valutor för att hålla priset uppe, och återförsäljare som har köpt in kort till dyra priser har ingen lust att rea ut dem om priserna går upp igen. Samtidigt är det en period (efter jul) när folk allmänt inte spenderar så mycket, samt att nästa generation är på gång åtminstone från AMD. Summa summarum sitter alla och väntar på alla.

För min del är vi nu nere på en punkt där jag skulle kunna ersätta mitt fyra år gamla kort med ett lika snabbt för bara lite mer pengar än jag betalade den gången (för all del med lägre effekt). Inte direkt så att jag kastar mig över en uppgradering, men å andra sidan så är det ett mindre problem om kortet dör nu.