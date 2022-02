Microsoft optimerar prestanda för spel i fönsterläge

Skrivet av jehuty: Kan någon förklara varför man skulle vilja spela i fönsterläge? Jag är helt för power to the people, ju mer alternativ desto bättre. Men kan inte förstå varför. Gå till inlägget

Borderless window använder jag en hel del. Exempelvis kan man få till 21:9 i titlar som diablo 3. Kör man fullscreen så erbjuds däremot inte 21:9. Eller gjorde inte när jag spelade iaf. Så det är ett sätt att få till rätt upplösning i en del titlar.

En del spel har svårt med att tabba ut och byta fönster om det körs i helskärm. Om man ska kolla något i webläsaren eller bara discord medan man spelar. En del spel klarar inte alls av att tabba ur så länge man kör fullscreen. Även här förenklar borderless window eftersom alt tab fungerar klockrent då.

Men du kanske bara undrar varför man kör spel i en ruta som inte ens är helskärm. Bra fråga!

Det använder jag när jag spelar exempelvis faster than light och into the breach. Det är pixelgrafik med rätt stora pixlar som alltså faktiskt ser lite bättre ut av att inte ta upp hela skärmen. Hela skärmen behövs inte för de spelen. Framförallt kan man ha igång något annat samtidigt. Hearthstone har jag använt windowed mode när jag körde det. Alla spel behöver inte fullskärm.

Jag skulle såklart inte köra horizon zero dawn eller starcraft 2 i fönsterläge som inte tar upp hela skärmen däremot. Såklart ;).