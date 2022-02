Fråga hur man använder Phillips Hue (Nybörjare)

Skrivet av flashen: Om jag förstår flödet rätt så måste lamporna vara på för att kunna kontrolleras, vad händer om man har satt en lampa till till exempel 50% och sen fysiskt stänger av den via strömbrytaren på väggen? Sparas det då om man tänder igen? Gå till inlägget

Det går att ställa in "Power On" för respektive lampa i Philips Hue appen. Där kan du ändra så att den kommer ihåg senaste inställning ("Last On"). Det går alltså att ställa in.

Skrivet av flashen: Om jag ska styra med rösten, vad blir smidigast? Måste jag köpa till exempel Google Nest och använda Google Homekit eller kan jag köra Siri på min iPhone?

Jag kör Apple Home (eller vad det heter). Där går det att styra via Siri.