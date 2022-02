Vilken är den bäst CPUn om man endast kommer använda den till gaming? (ej överklockning)

Vilken tycker ni är bästa processorn om den enbart ska användas till gaming?

Inte bestämt mig om jag kommer köra 1440p eller 4K. Är väldigt sugen på att köpa 3080ti eller 3090 men funderar också på att vänta på 4000-serien. Är dock rädd att priserna på detta kommer vara över 30-35k på ''high end'' modellerna.

Men åter till topic, vill alltså bygga en riktigt bra gaming rigg där jag vill ha den absolut bästa CPUn för typ max 6-7k. Kommer också använda mig utav en noctua u12-s.

Funderat på ryzen 5900x eller 5950x, men är det overkill enbart för gaming? Finns det något i lägre prisklass som kanske presterar bättre?

Är det någon ny CPU som kommer komma inom typ 6-12 månader som ni tycker det är värt att vänta på likt 4000 seriens grafikkort?

kan också tilläggas att jag inte kommer överklocka. Vill alltså ha så bra ''out of the box'' cpu som möjligt.