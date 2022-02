Rysslands angrepp på Ukraina

Det har en massiv koppling till NATOs "tillväxt" och det har varit väntat under lång tid att det skulle resultera i blowbacks.

Wikileaks:

https://www.facebook.com/wikileaks/photos/a.206387512729702/4...

Vi skulle inte acceptera att Warszawapakten växte mot oss och de bör inte heller acceptera att NATO växer mot dem. Tyvärr så är det alltför många gamla uttorkade gubbar som vill styra världen och då begår de illegala aktioner som denna senaste ockupation. Många av världsledarna bör skickas till Haag (inkl Putin).

Spiegel: The West in a 1991 document declared the unacceptability of NATO expansion to the East

https://www.tellerreport.com/news/2022-02-18-spiegel--the-wes...

Förbannat synd att ryssarna inte fick det på papper. NATO borde ha lagts ner efter kalla krigets slut, nu är det istället instrumental i att skapa en ny sådan.