Mitt första bygge av Daniel ”WallarN” Nygren

Mitt första bygge som började lungt men som fort spårade ut. Har alltid haft ett dator intresse men aldrig vågat bygga riktigt själv förens nu. Är otroligt nöjd med utseende och prestanda. Syftet med datorn var Gaming men bara för skoj skull var jag tvungen att se hur bra den prestera via 3DMark Time Spy benchmark. där jag kom upp på en första plats över folk som kör samma cpu & gpu som mig själv.

Spelar mesta dels vanguard där jag just nu ligger placerad 90 i världen på Search and destroy leaderbord via battlenet som motor.

Chassi: Lian Li PC-O11 Dynamic Razer Edition

Moderkort: Msi B550 TOMAHAWK

CPU: AMD Ryzen 7 3800X 8-core

GPU: MSI GeForce RTX 3080 Ti 12GB X TRIO

PSU: Corsair RM1000x 1000W

RAM: Corsair Vengeance SL 32GB DDR4 3200mhz cl16

SSD: Samsung 980 M.2 NVMe 500GB

SSD: kingsston 120GB

HDD: Western Digital WDC 1TB

➤ C O O L I N G - E Q U I P M E N T

EK-XTOP DDC 3.2 PWM

EK-CoolStream Classic SE 360 x2

EK-RES X3 400

EK-Quantum Kinetic FLT120 D5/DDC Body D-RGB

EK-HD PETG Tube 10/12

Lian Li UNI FAN SL120 RGB PWM x9

Noctua NF-A6x25 PWM x2

➤⠀G A M I N G G E A R

Keybord - Xtrfy-k4

Mouse - Logitech PRO X Superlight

MousePad - Razer Gigantus V2 3XL

Headset - SteelSeries Arctis 7 edition wireless

Monitor - Acer 25" Nitro XV252QF IPS 390 Hz HDR

