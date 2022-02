PC-O11 Mini Air bygge och custom loop!

Blev sugen på ett nytt bygge och efter att ha sett denna video på Youtube så visste jag vad jag ville satsa på.

So far har jag designat ett fäste för min EK FLT120 D5 som ska precis gå in med hjälp av mina egendesignade fästen. (TACK LIANLI för att ni laddade upp CAD-filen för chassit!)

Planer nu är att som i gjort i videon lösa en form av shroud, fast istället för att springa runt i järnaffärer försöka designa och skriva ut något snarlikt som ser vettigt ut!

