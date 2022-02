Tvist gällande bostadsköp

För att förtydliga, du får en toppmatad tvättmaskin på 40 cm bredd med kapacitet för 7 kg som du får in på något hörn i köket, och en frontmatad får du in under bänken eller så kan du bygga om halva skafferiet eller städskåpet för att ta en tvättmaskin. Du behöver uppfylla Säker Vatten, alltså du måste ha ett vattentätt underlag kombinerat med vattenfelsbrytare och vattenanslutningen måste ha avstängningsventil som är synlig och lätt åtkomlig.

Edit: Frontmatade finns också i mindre storlekar än du kanske räknar med, finns t.ex. maskiner som bara är runt 40 cm djupa. Svårt att säga något om badrummet utan att se det.

Edit2: att och än är inte samma ord.