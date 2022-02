Kan min laptop driva en 49 tums skärm?

Skrivet av dwilin: Jag kör idag en 34 tuns ultra Wide skärm med min Dell XPS 13 inköpt 2020 som främst används för webbutveckling. Nuvarande skärm flyter på bra men jag är sugen på att införskaffa en 49 tummare med en upplösning på 5120x1440. Kommer min laptop klara det? Den har bara ett integrerat Intel uhd grafikkort men dock har i7a och 16gb ram. Spelar inget så vill bara få okej flyt i Windows och har flera program uppe samtidigr Gå till inlägget

Det är upp till Dell. Processor och ramminne säger inte mycket. Den integrerade grafiken kommer att orka med 5120x1440 i 60 Hz om du ansluter via Displayport, ej via HDMI. Därför är det upp DP-möjligheterna Dell har stoppat in, vilket kan vara via USB-C.

Men kör du du din 34-tumsskärm med 3440x1440-panel idag på sådant sätt, via DP eller USB-C? Då bör det fungera med 5120x1440 i 60 Hz också eftersom båda dessa ligger inom den bandbredd som Intels integrerade grafik verkar mot.