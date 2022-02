Trasigt 3080-kort...?

Hej!

EFter lååååång väntat dök det äntligen ned ett 3080-kort i postlådan.. Lade en beställning Nov 2020 hos Netonnet. Då dåvarande produkt utgått fick jag istället ett MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC. So far so good.. Överraskad att min order ens låg kvar.. Fick dessutom köpa kortet till ursprungspris det var bokat för 2020.

Med stor spänning skulle det bli intressant på huruvida 3080 presterar mot ett AMD 5700xt. Installerar kortet utan några som helst problem. Rensade rubbet innan installation på drivrutiner osv.. Väl installerat började jag med att starta Flight Simulator. I skrivandes det mesta krävande installerade spelet på min dator. Maxade grafik till ultra och WOW. Vilken skillnad sen tidigare. Flöt som en dröm. Testade även en session med maxade inställningar i senaste Forza. Samma härliga upplevelse där. Efter ett tag spelande började problemen dock.. Spelen började låsa sig. Blev utkastad till skrivbordet följt av ångestfyllda hard resets.

Var kort därefter i kontakt med Nvidias chatsupport och fick lite bra hjälp med att göra lite enklare åtgärder för felsökning i Windows. Krasherna blev mer och mer frekventa och till slut.. ingen bild alls på monitor. Kortet och övrig hårdvara spinner på men ingen bild alls. Testade även min andra PCI-plats men samma resultat. Ger därmed upp och installerar mitt AMD-kort som startar upp utan några som helst problem. Packeterar sorgset ned kortet i kartong, tar dagen efter kontakt med Netonnets support. Beger mig kort därefter till butik för att återlämna kort och väntar nu på att ett nytt kort skall anlända...

Min fundering nu.. är detta vanligt problem? Fler som fått måndagsexemplar? Kan min rigg påverka utgången? Enligt nVidias kundsupport skulle det inte påverka kortet i denna omfattning. Nedan följer nuvarande rigg kortet kördes i:

AMD Ryzen 7 3700X

ASUS PRIME B450-A

Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance LPX

700W Power supply

Win 11

(Nuvarande grafikkort: Powercolor Radeon RX 5700 XT 8GB)

Hoppas innerligen på att det nu var ett måndags-ex som anlände och att ett ersättningskort inte möter samma öde till mötes.

Tack på förhand för svar

//D