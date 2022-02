Hårddisk (HDD) försvinner och kommer tillbaka

För ett år sen köpte jag en dator från Komplett, listar bygget nedan:

(Komplett a175 Epic Gaming PC - RTX 3070 Edition)

Corsair Carbide 275R Midi Tower Svart

ASUS GeForce RTX 3070 ROG Strix OC

AMD Ryzen 7 3700X

CM ML120L V2 ARGB Komplett Edition

HyperX Fury RGB DDR4 3200MHz 32GB

WD Blue SN550 1TB NVMe M.2 SSD

Seagate BarraCuda 2TB 3.5'' HDD

ASUS ROG Strix B550-F GAMING (WI-FI) moderkort

Corsair TX650M, 650W PSU

Jag har nu fått problem med HDD disken, som plötsligt försvinner. Det har hänt 2-3ggr när jag suttit och spelat; spelet har då frusit/kraschat. Jag får starta om datorn och då är HDDn borta. Nu på förmiddagen hände det igen, drog igång datorn, disken är borta, det tog 30-40 minuter så dök disken plötsligt upp igen. (En ruta kommer upp och frågar "hur jag vill hantera disken", som när man precis kopplat in en extern.)

Jag har The Sims 4 (via Origin, som i sig är sparat på C/SSDn och inte på HDDn av någon anledning) + Steam Library + Epic Games på HDDn. När jag först installerade spel hamnade dom på SSDn men jag ville förflytta allt spelande till HDDn pga mer utrymme där. Jag minns att jag efter det fick ett problem med just The Sims efter en speluppdatering, som jag löste efter en del googlande och mekande. Men det handlade inte om att hela disken försvann. Har försökt googla och kolla runt här efter folk som haft liknande problem men inte känt igen mig i någon annans hårddiskproblem.

Några teorier? Tips på vad jag kan testa? Varför händer det nu, plötsligt undrar jag mest av allt?