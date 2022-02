PS4 Slim med 500GB SSD

Playstation 4 Slim (SSD)

I perfekt skick. Rengjort fläktsystem, går tyst.

Den interna hårddisken är utbytt till en SSD på 500GB, vilket gör konsolen tystare och sänker avsevärt laddtider.

- PS4 Slim, fw 9.03

- Två Dualshock i perfekt skick

- Två laddsladdar

- HDMI 2M

- Nätverkskabel

- Strömkabel

Två spel:

The Outer Worlds

Heavy Rain & Beyond: Two Souls collection

