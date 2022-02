Spela in mobiltelefonsamtal

Ibland skulle jag vilja kunna spela in telefonsamtal på mobilen (android). Dels för mig själv när jag får information som jag behöver komma ihåg och kanske inte hinner med att skriva ner, eller när man pratar med en leverantör/säljare i t.ex. supportärenden och olika personer säger olika saker. Enstaka gånger har jag önskat att jag haft telefonsamtal inspelade när man köpt eller sålt varor eller pratat med kommunen som lovar saker dag 1 och tvärvänder dag 2.

Efter vad jag kan läsa mig till är det inte olagligt att spela in telefonsamtal - så länge du själv är med och deltar i dialogen. Är man det behöver man själv inte heller upplysa andra om att samtalet spelas in. Om man sedan använder det inspelade materialet felaktigt så kan det få konsekvenser - men jag är inte ute efter det, jag vill kunna kika tillbaka på vad som sas. I dom flesta scenarion jag tänker mig ser jag inte heller nåt problem med att upplysa de som är med i samtalet om att det spelas in och i vilket syfte.

Dock verkar androids egna telefonapp inte ha inspelningsfunktionen aktiverad, och det verkar bero på en lång rad saker om den finns tillgänglig eller ej. Allt från version till app och stöd av operatören man använder. Funktionen verkar dock finnas enligt deras dokumentation. Det perfekta hade varit att i telefonappen ha en inspelningsknapp som man kan trycka på när man vill spela in ett pågående samtal, så den helt enkelt sparar det både inkommande och utgående ljudström i en fil.

Är det nån här som ordnat inspelnigsmöjligheter på sin androidtelefon och hur gjorde ni isf?