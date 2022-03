Tyst speldator som klarar 4k i Lost Ark

Hallåj!

* Skulle vilja få råd om en tyst dator som får spelet Lost Ark att flyta på super-smooth i 4k på högsta inställningarna.

* Datorn ska stå i vardagsrummet kopplad till 4K LG Oled-TV, så den måste vara tyst.

* Vill helst ha ett färdigmonterat och installerat system om det går.

* Budget 15-30K, helst valuta för pengarna.

(För er info så har jag just nu en 6-7 år gammal dator som jag vill byta ut.)

Help me Obi Wan Kenobi you're my only hope...