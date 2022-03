Stegvis uppgradering av min gamla stationära från 2015

Hej experter!

Önskar lite råd från er alla duktiga väl insatta i ämnet. Jag har en gammal rackare från 2015 med denna specifikation:

Corsair 500R (ATX datorlåda)

Samsung 840 Evo 250GB SSD

2x 4GB RAM

AMD FX-4300

Standardkylare

AMD Radeon R9 280 utbytt mot ett ASUS GeForce GTX 1050 Ti Cerberus OC 4GB

MSI 970A-G43

Corsair CX430

Jag planerar uppgradera stegvis genom att uppgradera några saker i taget. Planen är att uppgradera Moderkort och processor först. Dessa två tillsammans eftersom de hör ihop som ett gulligt gammalt par. Jag hittade ROG STRIX B560-F GAMING WIFI (https://www.komplett.se/product/1179787/datorutrustning/dator...) som jag tyckte uppfyllde de flesta av mina önskemål:

Wifi, flera M.2 platser för möjlighet till upp till 3 kort för totalt 3 TB är planen långsiktigt.

Enligt specifikation måste jag köpa Intels 11e generationens processor för att kunna nyttja PCIe 4.0 på grafikkortsplatsen. Så därför tittar jag på Intel Core i5-11400F och Intel Core i5-11600K (rekommenderat av komplett själva).

600k var motiverat att ge mycket mer kraft för pengarna, men om man benchmarkar dessa (hoppas länken fungerar: https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-11400F-vs...

Så är differansen knappt mer än 5%. Den lilla skillnaden också på 400 och 400F verkar vara att 400 har integrerad grafik. Onödigt om man har dedikerat kort???

Önskemål om dator:

Plats för många spel, kör många olika steamspel, men har inga höga krav på grafik alls, kan gärna köra på low-medium settings utan att bry mig.League of legends ska den väl klara på medium iaf.

Ska gärna kunna ha ett gäng saker igång samtidigt, lite browsers, ett spel eller två, diverse hjälpprogram kanske. brukar bli många flikar i både firefox och notepad++.

Gärna tystgående dator som puttrar lugnt och stabilt.

Enkel programmering, kommer inte programmera avancerade saker som kräver kärnor/trådar eller liknande. Men att köra Unity/Unreal Engine/Visual Studio/Eclipse och bygga mindre saker

Icke verifierad tes:

Spel i modern tid byggs utan hänsyn till optimering, man använder stora byggblock eftersom det ger snabba leveranser. Konsekvensen blir att CoD (Call of Duty) blir en bjässe som kräver 100GB för endast BattleRoyal varianten och 250GB om du ska ha singleplayer, multiplayer och BattleRoyal-delen. Tesen är då att MINNE är den största flaskhalsen och att ha snabba minnen kommer avhjälpa majoriteten av segheten här.

Mycket minne i hårddisk så att spelen får plats, snabba minnen som gör att spelet snabbt kan ladda om och ladda in material. Snabba RAM-minnen och stora RAM-minnen som gör att större del av spelet kan laddas in och var "redo".

Jag ser att dessa är viktigare än att ha ett värsting grafikkort, eftersom jag ändå spelar på medium/low och inte bryr mig om utseendet så tror jag att jag vinner snabbhet genom minnen och inte genom grafikkort.

Som rubriken säger, icke verifierat! Bara min tes.

Vad är era teorier om processorn och moderkortet här? Låter det vettigt?

400Fan går på 65Watt medan 600K går på 120Watt. Spontant tror jag inte jag behöver en 120Wattare för 5% ökat blås, men vad tror ni?

Vänligen,

Sebbe