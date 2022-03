ASUS ROG Strix B550-I GAMING (Itx B550 Mobo, Wifi 6)

Denna modell: https://www.komplett.se/product/1160735/datorutrustning/dator...

Inköpt under Black Friday med planer att bygga till mig ett nytt ITX bygge. Jag har dock tyvärr inte tid att göra färdigt det arbetet och vill därför sälja moderkortet. Utgångspris något sänkt från inköpspriset under rean då en M.2 standoff samt skruv saknas, ska annars fungera normalt och alla andra tillbehör bifogas. Kvitto från Komplett finns, vid behov. Kan hämtas i Göteborg eller Boråstrakten, då jag pendlar, eller skickas via Postnord.

Låter budgivningen ligga aktiv till Fredag 4/3/2022.

