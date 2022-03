Hej!

Min son använder en gammal asus för att köra fortnite. Det laggar tyvärr mycket och både cpu och minne ligger nära 100%

Vad jag förstår så är det gränsfall om cpu verkligen ska klara fortnite, frågan är om det "avlastar" ngt med att utöka minnet något?

Nedan är lite speccs från speccy, om jag skulle byta till 16gb minne, vad för kort är det jag ska ha?`

Mvh

Operating System

Windows 10 Home 64-bit

CPU

Intel Core i5 7200U @ 2.50GHz 71 °C

Kaby Lake-U/Y 14nm Technology

RAM

8,00GB Dual-Channel Unknown @ 1064MHz (15-15-15-35)

Motherboard

ASUSTeK COMPUTER INC. X756UWK (U3E1)

Graphics

Generic PnP Monitor (1920x1080@60Hz)

24G2WG3- (1920x1080@59Hz)

Intel HD Graphics 620 (ASUStek Computer Inc)

2047MB NVIDIA GeForce GTX 960M (ASUStek Computer Inc) 44 °C

SLI Disabled

Storage

931GB Hitachi HGST HTS721010A9E630 (SATA ) 33 °C

119GB SAMSUNG MZNTY128HDHP-00000 (SATA (SSD)) 40 °C

RAM

Memory slots

Total memory slots 4

Used memory slots 2

Free memory slots 2

Memory

Type Unknown

Size 8192 MBytes

Channels # Dual

DRAM Frequency 1064.4 MHz

CAS# Latency (CL) 15 clocks

RAS# to CAS# Delay (tRCD) 15 clocks

RAS# Precharge (tRP) 15 clocks

Cycle Time (tRAS) 35 clocks

Command Rate (CR) 2T