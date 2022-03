utmanande rum - hur får jag bra wifi?

Det lätta svaret är ett Mesh-nätverk. Då ställer du en router där nätverket kommer in och en halvvägs mellan den och husets slut. Lätt att konfigurera, inte jättedyrt, funkar helt OK. Man bör undvika att ställa enheterna så att du måste hoppa mer än en gång över backhaul-kanalen - dvs, placera alla routrar så att de kan "se" den som är inkopplad till där nätverket kommer in - men det fungerar även om du gör så.

Det svåra svaret är att dra nätverk till alla relevanta rum. Du kan du också placera den router du har mer centralt för bra täckning.

Bäst är det du upptäckt själv, sätta flera routrar kopplade med kablar.

Du kan också göra det stegvis, om du köper ett Mesh-system som stödjer backhaul över kabel. Då kan du köpa systemet nu och placera ut enheterna, och om du inte är nöjd med prestandan dra nätverk i efterhand.