PSU till 3090 OC?

En 8600K borde inte dra mycket mer än 150 W. Tror att max för 3090 är runt 450 W om man inte hittar något moddat BIOS med högre effektgräns. Då är du uppe i strax över 600 W vid absolut max belastning (typ Prime95 och Furmark samtidigt, vilket aldrig sker i verkligheten). 800 W är mer än tillräckligt i ditt fall. Skulle räcka med 750 W eller till och med 650 W, även om det skulle vara precis på gränsen.

Från reddit med en stock dator

"had a chat to Seasonic, they let me know that in their labs they have seen RTX 3090 transient loads spike to north of 550W before the power limits kick in and pull them back down."

https://www.reddit.com/r/hardware/comments/k5lgm4/psa_3090_30...

Vissa gpu KAN få extrema spikar och trigga skyddsmekanismer i PSU. Om man får problem med omstarter mm så kan detta vara ett problem