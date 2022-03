Thermaltake Level 20 RGB höj- och sänkbart skrivbord

Säljer ett Thermaltake Level 20 RGB skrivbord.

Skrivbordet har modifierats lite och har 4st extra hål i skivan/mattan då jag hade radiatorer monterade ovanpå och en dator under. Sitter lite rester av dubbelhäftande tejp kvar under osv. Kabelsamlaren som ska sitta bak under finns inte kvar.

En stadig bit, väger 65kg och klarar lyfta 150kg!

RGB synk med Thermaltake RGB, 4st minnesplatser osv.

Länk Computersalg

Produktsida Thermaltake

Säljes till högstbjudande och hämtas strax utan för Västerås.

