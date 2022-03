Köpråd för stationär Burk upptill ca 20k

Hejsan.

Min Gamla burk börjar bli lite gammal och trött och snart är det ju skatteåterbäring.

Jag tittade lite på den Billiga Inet datorn med RTX3060Ti som det frågats om i en tidigare tråd men spontant känner jag att jag skulle vilja ha en lite bättre processor och är verkligen nät-agget kraftfullt nog om jag skulle vilja bygga ut lite.

Dock är jag ganska out of touch nuförtiden och vet inte om det är värt att titta på ett paket med antingen en lite bättre rysen processor eller någon i7a.

Nu för tiden kör jag mest PoE och DotA2 så det är inget som är allt för krävande.

Dock har jag lite tittlar liggande på Steam och GoG som är mer intensiva, är till exempel sugen på att testa Cyberpunk med raytracing nu när de har patchat det lite.

Sedan tycker jag även om inköpsställen som enkelt låter dig modda de färdiga paketen så som till exempel komplett gör.

Generell prestanda jag är ute efter

Grafikkort: RTX3060Ti eller ekvivalent

Ram: 16-32G av inte allt för kasst ram minne

Lagringsmässigt: 1T SSD samt en större HD för bulk lagring

PSU: Jag har haft problem för länge sedan med under dimensionerade när-agg så kanske lite mer marginal där.

Processor: fan vet jag har för dålig koll nu bara så det inte blir en bottleneck och man är lite framtidssäkrad

Moderkort: samma som processorn

Chassi: gimme all of the USB's connectors RGB etc skiter jag i.

Vad skall jag göra ?

Köpa den billiga Inet datorn som inte riktigt när hela vägen fram till vad jag vill ha men hur nära kommer jag med 8-9k till

Tack på förhand