Bra USB nyckelring?

Hej

Jag letar efter en portabel USB, helst med typ C kontakt som jag kan ha på min nyckelring.

Prio är verkligen att kunna ha den på min nyckelring utan att den ska störa / vara i vägen utan kommer använda den vid enstaka tillfällen.

Absolut optimala skulle vara;

Typ C kontakt.

Väldigt portabel / liten.

Möjlig att ta ur och sätta in i datorn utan att "ta bort det som håller den i nyckelringen".

Samsung FIT Plus storlek fast användbar utan att låta nycklarna ligga vid datorn eller att plocka ur den från ringen. Vet att det är flummigt förklarat men vet inte riktigt hur jag ska förklara det.

Storlek spelar ingen roll men över 32gb (Kommer i princip bara ha mindre word filer)