Hjälp med C# while loop programmering 1

Hej alla glada!

Har börjat läsa programmering 1 (C# och Python) och har fastnat i en uppgift med while loop i C#.

Det jag vill göra är att jämföra användarens input (int old = year) där användaren behöver skriva in bilens årsmodell och sen jämföra det med dagens datum.

Any ideas ?

Tack på förhand