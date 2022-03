Elråd sökes

Htpc som ligger på hela tiden, 100w? Blir 75 kWh i månaden.

6h spelande i per dag, räkna med dator plus skärm räkna med 400w iaf. 75 kWh per månad.

Kyl/frys om de inte är nya kan de dra 200kwh per månad, annars kanske runt 75 kWh per månad.

Kaffemaskimen, håller den en liten mängd vatten varm hela tiden för snabbt kaffe?

Led lampor drar lite, men med tillräckligt många så kan det bli lite förbrukning iaf.