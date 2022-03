Ny fiberinstallation med stor variation av upload speed

Jag fick fiber installerat på landet vid nyår (4+ år sedan beställningen hos IP-Only).

Jag kunde inte åka dit genast utan den 9/2 satte jag upp en ASUS RT-AC68U router mot fibern och kopplade in de apparater jag har därute (inte så många vintertid).

Routern är konfigurerad att koppla upp mot mitt hemma-LAN via VPN så att de två näten är hopkopplade och jag kan nå allt från båda ställena. Bara trafik mellan de två näten går via VPN allt annat direkt ut på Internet.

Det verkade vara OK så jag åkte hem igen.

En av enheterna därute är en Raspberry Pi4 som skall vara en remote backup server så jag testade lite hastigheter när jag kom hem. Använde bbk_cli som jag laddade ner från BredbandsKollen.

Då upptäckte jag att uppladdningshastigheten på landet var förskräckligt låg medan nerladdning var hur stabil som helst på 250 Mbps.

Efter ett tag så satte jag på loggning för att få lite data till min ISP och där ser man hur illa det är.

Är detta vanligt eller är det något tekniskt fel?

Jag har testat på motsvarande sätt med en RaspberryPi4 på mitt hemma-LAN och det ger stabilt över 250/250 så det är inte så att en RPi skulle begränsa överföringen.

Min ISP vill inte ta i detta förrän jag varit därute (100 km enkel resa inklusive en betalfärja) och kopplat in en laptop direkt till fiberboxen och kört ett antal tester av hastigheten med allt annat bortkopplat.

Problemet här är tvåfaldigt:

- Det är vinter och det går inte att vara därute nån längre stund utan att frysa väldigt.

- Det verkar som om mellan c:a 11 och 17 varje dag är hastigheten relativt hög, så att jag borde testa på kvällen. Men då blir ovanstående problem än värre...