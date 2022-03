Hjälp med första bohagsflytt!

Hej Sweclockare!

Jag & sambon ska äntligen flytta från våran sketna tvåa till en stor fin trea (arbetsrum, gamingrum woho!!) och jag skulle behöva lite tips och råd hur jag ska göra inför flytten till den nya hyreslägenheten då jag inte flyttat emellan lägenheter tidigare

Vi har våran lägenhet uppsagd nu med 3 månaders uppsägningstid till 31:e Maj och officiellt inflyttdatum i den nya lägenheten på 1:a Juni.

Jag ringde och kollade med nuvarande hyresgäst i lägenheten vi fått och han får tillgång till sitt nya boende i mitten av April och har ju då naturligtvis inget emot om jag flyttar in tidigare än 1:a Juni (för jag antar man slipper betala hyra då?).

Jag har ju däremot försökt planera in och söka lägenheter med tanke på vår långa uppsägningstid så vi skulle just slippa betala dubbla hyror osv. Förutom den aspekten har jag inget emot att flytta in tidigare då jag ser så mycket fram emot det.

Brukar inte hyresvärdar måla om lägenheter och fixa upp de inför nästa hyresgäst så att det blir ändå ett visst "glapp" från när man flyttar ut och nästa flyttar in i både våran och hans? Vår lägenhet är också en gammal vind som byggt om till lägenhet och samtidigt smackat på ett nybygge bredvid våran lägenhet så det är ju fullt med sprickor osv i taket så jag misstänker de vill göra vid den. Vi har ju också bott här i nu 4 år så jag vet inte om man byter keramikspishäll eller mer saker då också?

Vår hyresvärd är också otroligt sämst att ha kontakt med och vill nog krama ur mig så mycket pengar som bara möjligt. Utöver det är det 2 andra tomma lägenheter i den här trappuppgången och hyresvärdens "söksystem" och "hemsida" är så sämst så jag förlitar mig inte direkt på att de kan hitta någon som vill flytta in tidigare (sen ska man väl isåfall komma överrens med de att betala "min" hyra under uppsägningstid?).

Ni märker själva hur förvirrad / oerfaren jag är och vill bara det ska gå så smidigt som möjligt och med minimala bortkastade pengar på dubbla hyror osv och ber därför om eran hjälp!

Tack!!